Die Einzelmeisterschaften im Gerätturnen Oberpfalz-Nord fanden in Erbendorf statt. Am Start waren 33 Turner aus den Vereinen TV Amberg, DJK Windischeschenbach, TG Tirschenreuth, Aktiv Ebnath und TSV Erbendorf. Geturnt wurde dem Alter entsprechend in verschiedenen Wettkampfklassen. Die Turner des TV Amberg starteten in den Jahrgängen 2008, 2009, 2010 und 2011. Im Wettkampf Jahrgang 2008 nahm Leonardo Kiener vom TV Amberg teil. Nach einem Fehler am Reck konnte er den Rückstand durch hervorragende Leistungen am Boden und Barren aufholen und den ersten Platz erreichen. Im Wettkampf Jahrgang 2009 spornten sich Johannes Kellner und Toni Holzner gegenseitig zu Höchstleistungen an. Hier wurden bereits Flick-Flacks, Handstandüberschläge und Handstände gezeigt. Belohnt wurden beide mit einem punktgleichen ersten Platz.

Im Jahrgang 2010 und 2011 absolvierten drei Amberger Turner ihren ersten Wettkampf. Auch hier gelang mit zwei ersten Plätzen durch Ferdinand Gebhard und Paul Heßler eine Überraschung. Kilian Frohmann als jüngster Amberger Turner mit sieben Jahren erturnte sich den zweiten Platz. Mit diesen starken Leistungen war der TV Amberg der erfolgreichste Verein bei diesen Einzelmeisterschaften