Was sich seit einiger Zeit bereits angedeutet hat, ist jetzt offiziell: Der FC Amberg, Fußballabteilung des TV 1861 Amberg, war vorübergehend führungslos. Am Freitag, 2. Februar, verkündete der bisherige Abteilungsleiter Wolfgang Gräf per Pressemitteilung, dass "die Fußballabteilungsleitung des FC Amberg, mit den Herren Wolfgang Gräf, Matthias Gromes, Manfred Melchner, Matthias Hummel und Günter Dix, mit sofortiger Wirkung ihre Ämter niederlegen und geschlossen zurücktreten" werde.

Überrumpelt

"Ich bin nicht informiert worden, das macht mich stinksauer", erklärt Thomas Bärthlein, der Vorsitzende des TV 1861 Amberg. Er fühle sich regelrecht überrumpelt, vor allem deshalb, weil seit geraumer Zeit im Hintergrund diverse Gespräche geführt wurden und werden, was die Zukunft des FC Amberg betreffe.Wie geht's jetzt weiter? "Ich konnte mir logischerweise noch keine Gedanken machen, da Wolfgang Gräf vor wenigen Wochen noch verkündet hat, er mache weiter", sagt Bärthlein. Und: "Sämtliche Bemühungen bisher werden damit ad absurdum geführt." Der TV-Vorsitzende handelte aber dann schnell und informierte gleich am Freitag Nachmittag den langjährigen Abteilungsleiter Werner Aichner, der im Juni vergangenen Jahres nicht mehr angetreten war. Aichner erklärte sich sofort bereit, interimsweise wieder zu übernehmen. "Er will ein Team zusammenstellen und am Montag mir alle nötigen Unterlagen übergeben", sagt Bärthlein.Gräf begründet den Rücktritt damit, dass "weiterhin ungelöste Fragen aus der Vergangenheit und die aktuellen Strukturen im Verein und den Gesellschaften die Arbeit für die seit letzten Sommer im Amt tätige Abteilungsleitung des FCA so stark erschwert" hätten, so dass diese nicht mehr an die notwendige perspektivische Neuausrichtung des Vereins glauben könne und deshalb die Konsequenzen gezogen habe."Wir sind angetreten, um in der Fußballabteilung etwas zu verändern. Leider ist dies aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich oder vielleicht auch so gewollt," kommentierte Wolfgang Gräf, der aus beruflichen Gründen auch sein Amt als Teamleiter niederlegt, diesen Schritt.