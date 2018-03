Ein Gemeinschaftslehrgang der U-14-Bayernauswahl mit der Auswahl der U-14-Fußballerinnen aus Niedersachsen steht von Montag, 26., bis Donnerstag, 29. März, in der Sportschule Oberhaching an. Neben mehreren Trainingseinheiten spielt die Bayernauswahl am Dienstag und Mittwoch gegen Niedersachsen. Für Verbandstrainerin Sabine Loderer ist es die letzte Maßnahme vor der süddeutschen Meisterschaft, die vom 7. bis 9. April in der Sportschule Schöneck (Landesverband Baden) stattfindet. Mit dabei aus der Oberpfalz sind Katja Pöschl (JFG Kickers Labertal) und Jana Rittner (FC Amberg).