Unangenehme, aber machbare Aufgabe

Zu sagen, die Stimmung beim Tabellenletzten FC Amberg wäre ausgezeichnet, würde den Kern wohl nicht ganz treffen. Aber nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bayernliga Nord am Samstag bei der DJK Don Bosco Bamberg wirkt vieles leichter. "Wir haben nicht viel anders gemacht als sonst, uns aber einfach weniger kleine Fehler als sonst erlaubt", fasste Trainer Lutz Ernemann die ersten Punkte der Saison zusammen. Zwar liegt man damit noch immer auf Platz 18, hat aber am Dienstag, 15. August, die Chance, gleich nachzulegen. Gegner um 18.30 Uhr ist dann am Stadion am Schanzl der 1. FC Sand.

Die Unterfranken haben auch nur drei Zähler mehr geholt als der FC Amberg, so dass die Elf von Trainer Uwe Ernst aktuell auf Rang elf liegt. Dazu kommt, dass die Schwarz-Weißen nicht unbedingt brandgefährlich wirken: Vier Tore hat Sand erst erzielt, allerdings auch erst vier kassiert."Das ist ein unangenehmer Gegner, aber die Mannschaft will so weitermachen wie am Samstag gegen Bamberg", so Lutz Ernemann, der den gleichen Kader wie zuletzt am Samstag zur Verfügung hat. Zudem kehren Raffael Stellmach und Florian Schaar zurück.FC Amberg: Bleisteiner (1), Plößl; Gömmel (17), Helleder (4), Kühnlein (5), Kojic (3), Tischler (15), Dietl (8), Fischer (2), Haller (10), Keilholz (7), Schweiger (31), Schaar (19), Fruth (16), Popp (11), Schulik (9), Stellmach (21).