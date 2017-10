Sehr schwer fiel in dieser Woche den Bayernliga-Volleyballern des VC Amberg die Aufarbeitung der unnötigen Heimniederlage zum Saisonstart vergangenen Sonntag. Die Chance, gegen den TB Regenstauf mit einem Sieg gleich Selbstvertrauen für die kommenden Spiele zu tanken, war greifbar nahe. Ärgerlich, dass alle drei Sätze hauchdünn nur durch vermeidbare Eigenfehler verschenkt wurden. Positiv war zumindest, dass Einsatzbereitschaft und Teamgeist stimmten. Für die Jungs von Spielertrainer David Fecko geht es am Samstag, 7. Oktober (20 Uhr), gleich mit einem Auswärtsspiel beim TSV Abensberg weiter.

Der Aufsteiger startet erst mit diesem Spiel in die Bayernliga-Saison und ist für das VC-Team kein Unbekannter. Bei einem Vorbereitungsturnier in Regenstauf vor Wochen stand man sich schon einmal gegenüber. Dabei hinterließen die Niederbayern einen sehr starken Eindruck, hatten am Ende, wenn auch nur knapp, die Nase vorn.Ambergs Trainer Fecko muss weiter auf Zuspieler Nico Harms und Außenangreifer Janik Donhauser verzichten, Youngster Marco Nanka steht bei seinem Stammverein VC/TuS Hirschau auf dem Feld. Die Last des Zuspielers wird also ausschließlich auf den Schultern von Neuzugang Basti Barth ruhen. Im Training wurde in dieser Woche der Schwerpunkt auf das Zusammenspiel Zuspieler/Mittelangriff gelegt, eine Achillesferse beim VC-Team derzeit, wie sich herausstellte. Für die kommenden schweren Aufgaben wäre es wichtig, dass dieses Mal die Amberger nach dem Spiel nicht wieder mit leeren Händen dastehen.