Im vierten Versuch klappt es endlich mit dem ersten Saisonsieg des VC Amberg in der Volleyball-Bayernliga. In einem hart umkämpften Spiel gewinnt die Truppe um Spielertrainer David Fecko beim TV Faulbach mit 3:1, klettert zwei Plätze nach oben und tankt Selbstvertrauen für die nächste "Hammeraufgabe".

Doppelläufer-System

Auf Platz acht

Fast drei Stunden dauerte die Fahrt nach Unterfranken, doch auch mehrere Staus brachten die Amberger nicht aus der Ruhe. Nach drei Niederlagen in der bisherigen Saison war die Devise klar: Es musste unbedingt gewonnen werden, sonst würde der Anschluss an das Mittelfeld verloren gehen. "Die Jungs wollten unbedingt gewinnen, und das merkte man in jeder Phase des Spiels", lautete dann auch am Ende einer überzeugenden Mannschaftsleistung das Fazit von Trainer David Fecko. Die Mannschaft um Spielführer Basti Barth ging von Anfang an konzentriert die Aufgabe an. Der Annahmeriegel stand sicher, so dass Zuspieler Nico Harms ein variables Angriffsspiel aufziehen konnte. Der Neuzugang aus Fürth, der erst sein zweites Punktspiel für den VC bestritt, wächst immer besser in die Rolle des Spielgestalters hinein.Das merkte man vor allem am Zusammenspiel mit den beiden Mittelblockern Flo Wachler und Severin Groha, die mit ihren Angriffen oft punkteten. Auch im Block zeichneten sich an diesem Tag die beiden immer wieder aus, obwohl der Gegner mit seinem Doppelläufer-System, bei dem immer drei Angreifer am Netz zur Verfügung stehen, nicht einfach auszurechnen war. Janik Donhauser auf Außen findet inzwischen nach seiner langen Verletzungspause wieder zu alter Form zurück. Und auf die beiden überragenden Angreifer des Teams, "Oldie" Andrzej Smolis und David Fecko, dieses Mal wieder auf der Diagonalposition, war auch bei den "Big Points" Verlass.Mit 25:21 und 25:21 holte sich der VC Amberg trotz starker Gegenwehr eine sichere 2:0-Satzführung. Im dritten Abschnitt ließ er sich aber auch durch umstrittene Schiedsrichterentscheidungen des Öfteren aus der Konzentration bringen, zudem hatte der Gastgeber bei mehreren hart umkämpften Ballwechseln das glücklichere Ende für sich. Faulbach verkürzte mit einem 25:23. Fecko brachte nun auf der Mitte für den etwas schwächelnden Severin Groha Wenzel Huber, der Block stabilisierte sich dadurch wieder. In einem hochdramatischen vierten Satz bewiesen die Amberger dann auch endlich Nervenstärke, wehrten sogar einen Satzball ab und entschieden schließlich mit 27:25 nach einer starken kämpferischen Leistung das Match für sich.Mit diesem Sieg fanden die VC-Volleyballer wieder Anschluss an das Mittelfeld in der Bayernliga-Tabelle, kletterten um zwei Plätze nach oben auf Rang acht. In zwei Wochen kommt es dann zu Hause zum Duell mit dem derzeitigen Bayernliga-Spitzenreiter SC Memmelsdorf. Für diese schwere Aufgabe dürfte der Auswärtssieg aber Selbstvertrauen gegeben haben.