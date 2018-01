Ein eminent wichtiger Sieg nicht nur für die Tabelle sondern auch für die Psyche gelang den Bayernliga-Volleyballern des VC Amberg bei ihrem Heimspiel gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn TV Faulbach. Mit 3:0 gewannen die VC-Jungs und rücken damit in der Tabelle vor Faulbach auf den siebten Tabellenplatz vor.

Routine gefordert

Groha überragend

Nanka souverän

Drei Wochen Pause

Wie schon im letzten Spiel setzte Spielertrainer David Fecko auf Routine, indem er wieder Basti Barth auf Außen und Severin Groha auf der Diagonalposition auflaufen ließ. Nachdem man in den letzten beiden Spielen zwei unglückliche Tiebreak-Niederlagen kassierte, war klar, dass nur mit einem Sieg an diesem Tag das Gespenst Relegation zumindest vorerst verbannt werden könnt.Dementsprechend konzentriert ging auch das VC-Team das Spiel an. Die Annahme hielt von Anfang an der stärksten Faulbacher Waffe, den scharfen Float-Aufschlägen, stand, so dass Zuspieler Nico Harms die Bälle variabel verteilen konnte. Und im Block spielen ja Severin Groha und besonders David Fecko auf der Mitte schon seit Wochen überragend. In den Sätzen eins und zwei hatten die VC-Jungs den Gegner relativ sicher im Griff, führten immer von Beginn des Satzes an und hielten den Vorsprung bis zum Satzende durch, gewannen mit 25:21 und 25:23.Der Knackpunkt an den beiden letzten Spieltagen war aber immer der dritte Satz, als das Spiel jedes Mal zugunsten des Gegners kippte. Dass das bei David Fecko und Co noch immer im Hinterkopf gespeichert war, spürte man spätestens ab Mitte des dritten Satzes. Plötzlich häuften sich die unerzwungenen Fehler, lief man wieder einem Rückstand hinterher.Beim Spielstand von 16:19 brachte aber dann der Trainer mit Raimonds Stauber auf Außen und Marco Nanka auf der Zuspieler-Position zwei frische Spieler. Und besonders der Nervenstärke von Marco Nanka beim Aufschlag war es zu verdanken, dass der Satz noch gedreht wurde, mit 25:22 ein 3:0-Sieg gefeiert werden konnte.Mit jetzt 15 Punkten auf der Haben-Seite setzte sich der VC damit vom Relegationsplatz ab. Erst in drei Wochen steht das nächste Spiel an, wieder ein Heimspiel. Der Gegner heißt dann TSV Zirndorf II, Tabellenletzter in der Bayernliga. Die Chance ist dann für die Amberger Jungs groß, mit einem weiteren Sieg wieder einen Sprung in der Tabelle nach vorne zu machen.