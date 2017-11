Und wieder eine Mammut-Aufgabe für den VC Amberg in der Volleyball-Bayernliga: Der SC Memmelsdorf hat nicht nur klare Vorteile in Sachen Körpergröße und Routine - sondern auch eine beeindruckende Bilanz.

Nach dem ersten Saisonsieg beim letzten Spieltag vor knapp zwei Wochen im unterfränkischen Faulbach kehrte bei den Bayernliga-Volleyballern des VC Amberg endlich auch wieder gute Stimmung ein. Jetzt kommt aber mit dem SC Memmelsdorf am Sonntag, 12. November (15 Uhr in der Sporthalle der Luitpoldschule), gleich wieder ein besonderes Kaliber auf David Fecko und seine Jungs zu. Vier Spiele, vier Siege! Die Bilanz der Oberfranken aus dem unmittelbar bei Bamberg gelegenen Memmelsdorf ist bisher makellos.Gegen den letztjährigen Vizemeister VfL Volkach bewiesen sie Nervenstärke, als sie den Tiebreak mit 18:16 für sich entschieden. Und den TV Faulbach schossen sie in drei Sätzen aus der Halle, der dritte Satz kam dabei mit 25:6 einer Demütigung gleich.Die Amberger sind also vorgewarnt, ihnen kommt bei diesem Heimspiel wieder mal die Außenseiterrolle zu. Dabei tankte das Team von Spielertrainer David Fecko am letzten Spieltag beim Sieg in fremder Halle gegen den TV Faulbach Selbstvertrauen. Endlich klappte das Zusammenspiel zwischen Zuspieler Nico Harms und seinen Angreifern, endlich zog man auch nervenstark eine Satzführung bis zum Ende durch. Der Gegner am Sonntag aber ist den Amberger Volleyballern schon mal in Sachen Körpergröße und Routine weit überlegen. Seit Jahren bereits zählen die Oberfranken in der Bayernliga zu den Spitzenmannschaften. Als Außenseiter kann das Amberger Team aber eigentlich befreit aufspielen.Wichtig wird sein, ob die eigene Annahme und der Block stabil sind. Personell muss Trainer Fecko nach wie vor auf den Langzeitverletzten Raimonds Stauber verzichten. Nachdem Nachwuchs-Zuspieler Marco Nanka dieses Mal wieder dabei ist, stehen dem Trainer auf der Bank trotzdem mehrere Wechseloptionen zur Verfügung.