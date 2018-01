Es ist wie verhext: Die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg führen im Heimspiel gegen Abensberg wieder mit 2:0 Sätzen, müssen aber erneut in den Tiebreak. Dort haben sie Matchball - doch es jubelt der eigentlich schon "maustote" Gegner.

Starker Block

Ein Trostpunkt

Wie bereits die Woche zuvor in Regenstauf konnten die Amberger einen sicheren Vorsprung nicht nach Hause fahren. Im Heimspiel am Sonntagnachmittag gegen den TSV Abensberg sah alles nach einem sicheren Sieg für den VC aus, doch am Ende versagten den Spielern wieder die Nerven. Nach einem vergebenen Matchball der Gastgeber gewann am Ende Abensberg glücklich mit 16:14.Mit Basti Barth auf Außen, Severin Groha auf Diagonal und Nico Harms als Zuspieler sowie zusätzlich mit den beiden Liberos Ben Spies und Raimonds Stauber begann Trainer David Fecko dieses Mal, und diese Aufstellung sollte sich lange Zeit bezahlt machen. Besonders am Diagonalblock von Severin Groha gab es für den Gegner kaum ein Vorbeikommen, und auf der Mitte war Spielertrainer Fecko vom gegnerischen Block nicht zu halten. Mit 25:16 und 25:19 holte Amberg eine souveräne 2:0-Satzführung heraus, es fehlte nur noch ein Satz zum Sieg.Auch im dritten Durchgang lag der VC Amberg noch bis Mitte des Satzes in Front, doch mit zunehmender Spieldauer häufte sich unerklärlich wieder mal die Anzahl der Eigenfehler, der eigentlich schon "maustote" Gegner wurde wieder zum Leben erweckt. Das Spiel kippte, mit 25:21 und 25:19 schaffte Abensberg den Satzausgleich. Im umkämpften Tiebreak mit wechselnder Führung hatten dann die Jungs von Spielertrainer David Fecko beim Stand von 14:13 sogar Matchball, vergaben aber. Bei den sogenannten "Big points" fehlte es an diesem Tag einfach am Glück, aber bei so manchem VC-Spieler auch an der notwendigen Abgebrühtheit.Positiv ist, dass man zumindest einen Punkt durch die Tiebreak-Niederlage behielt, der bei der Endabrechnung wichtig sein könnte. Schon am kommenden Sonntag steht das nächste Heimspiel gegen den punktgleichen TV Faulbach an. Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Relegationsplatz, da dürfen die Amberger Jungs eine solche Führung nicht mehr verspielen.