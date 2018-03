Der letzte Heimspieltag steht für die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg am Sonntag, 11. März, um 15 Uhr in der Sporthalle der Luitpoldschule an. Gegen den TV Bad Windsheim geht es aber nur mehr um die Ehre, da sich ja bereits am vergangenen Wochenende die Jungs von Spielertrainer David Fecko durch einen sensationellen Sieg beim Tabellenzweiten TV Mömlingen aller Abstiegsängste entledigt haben. Den Klassenerhalt lässt sich die Amberger Mannschaft am kommenden Sonntag etwas kosten, sie lädt nach dem Spiel alle Fans und Sponsoren zu Freibier und Sekt ein.

Der TV Bad Windsheim spielte als Aufsteiger eine hervorragende Saison. Dies bekamen auch David Fecko und Co. in der Hinrunde zu spüren, als sie von den "Riesen" aus Mittelfranken mit einer 0:3-Schlappe heimgeschickt wurden. Doch die VC-Jungs präsentieren sich seit Wochen in einer anderen Verfassung als noch in der Vorrunde. Drei Siege in den letzten vier Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Gegen die langen Kerle aus Bad Windsheim wollen sie sich unbedingt für die Hinrunden-Niederlage revanchieren und so zur guten Stimmung nach dem Spiel beitragen. Denn da wollen die Amberger Bayernliga-Volleyballer mit ihren Fans und Sponsoren den Klassenerhalt feiern und sich für die Unterstützung in dieser Saison bedanken. Zusätzlich zu Freibier und Sekt werden in der Satz-Pause von den Amberger Stadtwerken gespendete wertvolle Preise verlost.Spielertrainer David Fecko muss an diesem vorletzten Spieltag der Saison auf Mittelblocker Wenzel Huber und Zuspieler Nico Harms verzichten. Dessen Rolle wird Youngster Marco Nanka übernehmen, der von seiner Sprunggelenksverletzung inzwischen wiedergenesen ist.