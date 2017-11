Ihrer Favoritenrolle gerecht wurden die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg bei ihrem 3:0-Auswärtssieg gegen den Tabellenletzten TSV Zirndorf II. Allerdings machten sie es nach souveränem ersten Satz in den Durchgängen zwei und drei unnötig spannend, bis der zweite Saisonsieg unter Dach und Fach war.

Dem Amberger Team war bewusst, dass es sich gegen Zirndorf um ein Sechs-Punkte-Spiel handeln würde, das unbedingt gewonnen werden musste, um sich den Gegner und damit auch die Abstiegsplätze in der Tabelle vom Leibe zu halten. Voll konzentriert legte der VC auch einen hervorragenden Start hin. Aus einer sicheren Annahme heraus verteilte Zuspieler Nico Harms variabel die Bälle, und im Angriff waren besonders Andrzej Smolis auf Außen und David Fecko auf Diagonal kaum zu halten. Es passte einfach alles zusammen, mit 25:11 wurde der Gegner regelrecht an die Wand gespielt.Der zweite Satz begann, wie der erste aufgehört hatte. Schnell lag Amberg mit 18:7 vorne, allein eine Aufschlagserie von David Fecko steuerte neun Punkte bei. Angesichts dieser klaren Führung schlichen sich aber durch Überheblichkeit leichte Fehler ein, Punkt um Punkt kam der Gegner näher. Eine unerklärliche Unsicherheit machte sich nun breit, zudem merkte man Außenangreifer Janik Donhauser immer mehr an, dass er krankheitsbedingt geschwächt war. Gerade noch mit 26:24 brachte man am Ende Satz zwei nach Hause.Aber jetzt war der Gegner im Spiel, stemmte sich mit viel Kampfgeist gegen die drohende Niederlage. Zu Beginn des dritten Satzes ging er sogar mit 12:5 in Führung. Doch der VC reagierte, brachte Basti Barth für Janik Donhauser und Youngster Marco Nanka auf der Steller-Position. Dieser sorgte sofort für neuen Schwung, bewies auch bei wichtigen Bällen Nervenstärke. Schließlich entschied David Fecko mit einem wuchtigen Angriffsschlag zum 27:25 den dritten Satz und damit mit 3:0 das Spiel. Durch diesen Sieg hat sich der VC Amberg in der Tabelle von den Abstiegsplätzen entfernt. Doch schon am Sonntag, 26. November, geht es gegen ein anderes Kaliber: Zu Gast ist der VfL Volkach. Gegen den letztjährigen Vizemeister wird man sich eine Schwächephase nicht ungestraft erlauben können.