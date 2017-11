Auch wenn die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg am vergangenen Wochenende beim Heimspiel gegen den VfL Volkach leer ausgegangen sind, am Samstag, 2. Dezember (Spielbeginn um 18 Uhr), fahren sie nicht ohne Hoffnungen nach Bad Windsheim, und das aus zwei Gründen.

Zum einen dürfte der Aufsteiger nicht zu den allerstärksten Teams der Bayernliga zählen. Die Mittelfranken liegen zwar auf Platz fünf, haben aber bisher lediglich ein Spiel mehr gewonnen als der VC. Gegen Faulbach zum Beispiel gingen sie als Verlierer vom Platz, während das Team von VC-Trainer David Fecko dort die Punkte holte. Zum anderen scheint es auch in dieser Saison wieder so zu sein, dass die Amberger auf fremdem Feld besser aufspielen als zu Hause, vermutlich weil sie sich dort weniger unter Druck fühlen.Die zwei Siege bisher wurden auswärts errungen, während man zu Hause noch immer auf den ersten Sieg wartet. Trainer David Fecko legte in den Trainingseinheiten in dieser Woche den Schwerpunkt darauf, an den Schwächen in der Annahme und im Angriff zu feilen. Neben dem Langzeitverletzten Raimonds Stauber fehlt an diesem Wochenende auch der zweite Zuspieler Marco Nanka, der ebenfalls an diesem Samstag mit seinem Stammverein VC/TuS Hirschau auf Punktejagd geht.