Gleich mit einem schweren Auswärtsspiel starten die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg nach der kurzen Weihnachtspause in die Rückrunde. Es geht am Samstag, 13. Januar (19.30 Uhr), zum Derby nach Regenstauf. Der Gastgeber ist dabei klarer Favorit. Nach einem etwas holprigen Start hat der ehemalige Regionalligist inzwischen wieder in die Spur gefunden, steht jetzt wie erwartet in der Tabelle ganz oben. Bei sieben von neun Spielen ging er als Sieger vom Platz, wobei besonders das klare 3:0 vor Weihnachten gegen den ebenfalls an der Tabellenspitze stehenden SC Memmelsdorf beeindruckt.

Beim Oberpfälzer Volleyball-Krösus TB/ASV Regenstauf wird inzwischen der Generationswechsel eingeläutet. Trainer-Legende Oliver Niemann hat den Stab an Jürgen Stuber weitergegeben, talentierte Nachwuchsspieler werden allmählich in das Team eingebaut. Zudem rekrutiert der Verein immer wieder neu hinzugezogene Studenten aus Regensburg, die bereits in anderen Volleyball-Vereinen höherklassig spielten. Kein Wunder, dass die Meisterschaft in der jetzigen Bayernliga-Saison nur über den langjährigen Regionalligisten mit seinem Ausnahmespieler Sascha Jeckel führt.Die Amberger erinnern sich nur sehr ungern an das erste Saisonspiel gegen diese Mannschaft. In allen drei Sätzen hatten sie den Gegner quasi "auf der Schaufel", scheiterten aber jedes Mal an den Nerven, verloren denkbar knapp immer mit zwei Punkten Rückstand und standen am Ende mit leeren Händen da. Den Druck, unbedingt gewinnen zu müssen, haben die Jungs von Spielertrainer David Fecko diesmal aber nicht, für sie kommt es in den beiden darauffolgenden Heimspielen gegen Abensberg und Faulbach an. Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Außenangreifer Janik Donhauser, der wieder am Sprunggelenk verletzt ist. Positiv stimmt aber, dass sich Raimonds Stauber nach seiner langwierigen Schlüsselbeinverletzung erstmals wieder im Training zurückgemeldet hat. Außerdem stehen David Fecko wieder die beiden Hirschauer Nachwuchsspieler Marco Nanka und Julian Zoll als Alternativen auf der Bank zur Verfügung.