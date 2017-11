Auch wenn das Ergebnis deutlich klingt: Die 0:3-Heimniederlage des VC Amberg in der Volleyball-Bayernliga gegen den Tabellenvierten VfL Volkach war vermeidbar.

Plötzlich reißt der Faden

Auch die anderen verlieren

Gegen keineswegs übermächtige Gäste verhinderte einfach eine viel zu hohe Eigenfehlerquote beim VC ein besseres Ergebnis. Hätten die Amberger an die Leistung der vergangenen drei Spiele anknüpfen können, wären sie wohl nicht als Verlierer vom Platz gegangen.Dabei begann das Spiel gegen den Vizemeister der Vorsaison verheißungsvoll. Mit fünf Punkten Vorsprung führten die Jungs von Spielertrainer David Fecko im ersten Satz, doch ab dem Stand von 11:6 riss urplötzlich der Faden. Eine Unsicherheit schlich sich ein, die wie ein Virus alle Mannschaftsteile befiel. Die Annahme wackelte, der Block war löchrig, Angriffsbälle landeten meterweit im Aus. Ohne groß zu glänzen drehte Volkach das Spiel, brachte den ersten Satz mit 25:22 nach Hause.Die allgemeine Verunsicherung beim VC setzte sich auch im zweiten Satz fort. Schnell holten die Unterfranken eine beruhigende Führung heraus, die sie bis zum Satzende nicht mehr hergaben. Mit 25:16 ging auch Satz zwei an Volkach. An diesem Spielverlauf änderten auch die Einwechslungen von Basti Barth auf Außen, Wenzel Huber auf der Mitte und Marco Nanka auf der Zuspieler-Position nur wenig, das gesamte Spiel des VC-Teams fand einfach nicht die nötige Sicherheit. Trotzdem wäre im dritten Satz sogar noch eine Wende zum Positiven möglich gewesen. Beim Stand von 20:23 schlug Mittelblocker Flo Wachler drei Mal hervorragend auf, der Gegner schwächelte, plötzlich stand es 23:23. Doch symptomatisch für das gesamte Spiel war der restliche Spielverlauf: Nicht zwei krachende Angriffsschläge von Volkach, sondern zwei "Geschenke" in Form eines Aufschlagfehlers und einer darauffolgenden Annahme an die Decke beendeten das Match.Die Tabellensituation verschlechterte sich aber für den VC glücklicherweise durch die Niederlage nicht, da auch die anderen Teams aus dem unteren Tabellendrittel Niederlagen einstecken mussten. In den restlichen beiden Spielen der Vorrunde, kommenden Samstag in Bad Windsheim und dann die Woche drauf zu Hause gegen VC Eltmann II, müssen aber die VC-Volleyballer unbedingt punkten, um endlich Anschluss an das Mittelfeld zu gewinnen.