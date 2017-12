Auch wenn es ernüchternd klingt, nach der 0:3-Niederlage beim TV Bad Windsheim mussten sich die Bayernliga-Herren des VC Amberg eingestehen, dass trotz eigener passabler Leistung der Gegner an diesem Tag einfach besser war. Eigentlich fuhr das Volleyballteam des VC Amberg mit viel Optimismus nach Bad Windsheim, konnte man doch bei den beiden letzten Spielen auf fremdem Platz Erfolge verbuchen.

Doch schon nach wenigen Ballwechseln im Spiel gegen die in Sachen Körpergröße weit überlegenen Mittelfranken mussten David Fecko und Co. erkennen, dass die Nuss an diesem Tag nur schwer zu knacken war. Außerdem war der VC personell etwas geschwächt, da Andrzej Smolis krankheitsbedingt zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Mit großer Konstanz gelangen dem Gegner von Beginn des Spiels an aus einer sicheren Annahme heraus immer wieder druckvolle Angriffe, die vom Amberger Block kaum zu halten waren.Bad Windsheim brachte fast immer sein "Side-out", also seine Angriffe aus der eigenen Annahme, durch. Im Gegensatz dazu stand auf Amberger Seite die eigene Annahme immer unter dem gehörigen Druck der teilweise granatenmäßigen Springer-Aufschläge von Bad Windsheim. Mit 18:25 und 15:25 gingen dann auch relativ klar die ersten beiden Sätze an den Gastgeber.Im dritten Satz versuchte dann der VC, durch Umstellungen das Blatt doch noch zu wenden. Spielertrainer David Fecko rückte auf die Mitte, um den Block zu stärken, Basti Barth wechselte auf die Diagonalposition und Andrzej Smolis spielte jetzt auf Außen. Tatsächlich entwickelte sich jetzt auch ein ausgeglichenes Match auf Augenhöhe. Doch am Ende behielt Bad Windsheim mit viel Glück die Nase vorn, entschied mit 25:22 das Spiel für sich. Der VC wurde für seinen am Ende leidenschaftlichen Kampf nicht belohnt.Für das Amberger Team gilt jetzt alle Konzentration auf das kommende Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten VC Eltmann II. Gegen die Oberfranken muss am Sonntag, 10. Dezember, unbedingt gewonnen werden, um nicht auf einen Abstiegsplatz abzurutschen.