So recht wussten die Volleyballer des VC Amberg nicht, ob sie sich freuen sollen über den gewonnenen Punkt, oder ärgern über die beiden verschenkten Punkte beim Auswärtsspiel gegen den Bayernliga-Spitzenreiter TB/ASV Regenstauf. Nach einer klaren 2:0-Satzführung gaben die Jungs von Spielertrainer David Fecko das Match noch aus der Hand, verloren am Ende im Tiebreak hauchdünn mit 13:15.

Unüberwindbarer Block

Wichtige Heimspiele

Als klarer Außenseiter fuhren die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg zum Oberpfalzderby nach Regenstauf. Als Tabellensiebter rechneten sie sich gegen den Spitzenreiter wenig Chancen aus. Doch im Spiel war dann alles ganz anders. David Fecko vertraute von Anfang an auf die beiden Youngster im Kader, nämlich Marco Nanka auf der Steller-Position und Julian Zoll auf Außen, Basti Barth spielte auf der Diagonalposition. Und wie schon im letzten Spiel vor Weihnachten beim SC Memmelsdorf legten die Amberger Jungs einen furiosen Start hin. Taktisch von Trainer David Fecko hervorragend eingestellt, zogen sie im ersten Satz gleich auf 20:12 davon, gewannen schließlich mit 25:19.Auch im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild, der Favorit aus Regenstauf kam einfach am Amberger Block nicht vorbei. Fast immer mit vier bis fünf Punkten Vorsprung führte der VC, gewann auch Satz zwei mit 25:22 und damit bereits unerwartet einen Punkt. Die Zuschauer rieben sich verwundert die Augen, eine Sensation lag in der Luft.Im dritten Satz kam aber dann der befürchtete Einbruch. Jürgen Stuber, der Regenstaufer Trainer, wechselte gleich mehrfach auf verschiedenen Positionen, versuchte vor allem mit mehreren Wechseln auf der Zuspieler-Position das Blatt zu wenden, was schließlich auch gelang. Satz drei ging mit 25:18 an Regenstauf.Im vierten schienen sich aber die Amberger wieder zu fangen, zogen auf 12:2 davon, der Sieg schien greifbar nahe. Doch wiederum schlichen sich plötzlich unerklärliche Unsicherheiten besonders im Block und in der Annahme ein, Amberg verlor gänzlich den Faden und den vierten Satz mit 25:20, der Tiebreak musste entscheiden. Hier hatte dann dank der größeren Routine Regenstauf das glücklichere Ende mit 15:13 für sich, Amberg hatte die große Chance auf eine Sensation und auf einen Sprung nach vorne in der Tabelle vertan.An den beiden kommenden Sonntagen stehen nun für den VC zwei vorentscheidende Heimspiele hintereinander an. Gegen den TSV Abensberg und eine Woche später gegen den TV Faulbach muss nun unbedingt gepunktet werden, um den Abstand zu den hinteren Tabellenplätzen zu bewahren.