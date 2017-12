Drei Siege in neun Spielen, die Halbzeitbilanz der Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg nach der Vorrunde könnte besser sein. Mut macht allerdings der Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen den VC Eltmann II, bei dem die Jungs von Trainer David Fecko mit einer konzentrierten Leistung dem Gegner klar die Grenzen aufzeigten. Am Samstag, 16. Dezember, um 20 Uhr startet nun der VC Amberg in die Rückrunde, es geht zum oberfränkischen SC Memmelsdorf.

Tief durchatmen konnten nach dem Heimsieg am vergangenen Wochenende die Verantwortlichen der Amberger. Der Sieg gegen den VC Eltmann war von enormer Bedeutung, denn dadurch verschaffte man sich Luft gegenüber den Abstiegsrängen.Zudem dürften die VC-Jungs Selbstvertrauen für die kommenden Spiele getankt haben. Wichtig war auch die Erkenntnis, dass mit Spielertrainer David Fecko auf der Mitte das Team am Netz deutlich stärker ist.Die Chancen, in Memmelsdorf etwas zu holen, dürften für den VC gar nicht so unrealistisch sein. Zum einen zeigten die Amberger in der Hinrunde gegen die Oberfranken eine ganz starke Leistung, brachten den Gegner an den Rand einer Niederlage, mussten sich erst im Tiebreak geschlagen geben. Zum anderen schwächelte Memmelsdorf, lange Zeit ungeschlagener Spitzenreiter in der Bayernliga, am vergangenen Wochenende, kassierte da gleich zwei Niederlagen.Personell kann Trainer Fecko in Memmelsdorf wieder auf seinen Libero Ben Spies zurückgreifen, muss aber auf die beiden Hirschauer Youngsters Marco Nanka und Julian Zoll verzichten, da diese am Samstag bei ihrem Heimatverein auf Punktejagd gehen.