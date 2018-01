Bitterer hätte das erste Spiel im neuen Jahr für die Handballerinnen der HG Amberg kaum sein können: Nach zwei völlig verschiedenen Hälften unterlagen sie in der Bezirksoberliga der SG Rohr/Pavelsbach mit 24:27 (15:12). Im ersten Durchgang zeigte die HG Amberg eine tolle Offensivleistung: Die ungewöhnlich lange, siebenwöchige Pflichtspielpause machte sich nicht negativ bemerkbar. Im Gegenteil, sogar die eklatante Siebenmeter-Schwäche der Hinrunde war abgestellt, im Spielverlauf trafen die Ambergerinnen sechs von sieben Versuchen. Auch die Deckung machte einen guten Job und erlaubte der SG-Torjägerin Anna Seidel vor dem Seitenwechsel nur ein Feldtor.

Nach der 13:7-Führung kamen die Gäste trotzdem stärker auf, doch das Heimteam nahm, obwohl die Angriffstaktik nicht mehr so konsequent eingehalten wurde, noch einen 15:12-Vorsprung mit in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel sah Interimstrainer Martin Feldbauer, der zusammen mit Rico Winkelmann für ihren abwesenden Nachfolger Sven Wirth eingesprungen war, dann "Handball wie aus den Achtzigern": Die Gäste bildeten häufig eine Mauer bei Freiwürfen für die groß gewachsene Anna Seidel. Die Halblinks hatte nun einen Lauf und wuchtete den Ball schier unglaubliche sieben Mal unter die Latte. "Hut ab vor diesen Würfen. Abwehr und Torhüterin kann ich da keinen Vorwurf machen", so Feldbauer.Der Übungsleiter kritisierte gleichwohl aber den Angriff: "Die Chancen wurden zwar weiter erarbeitet, aber eben nicht so hochprozentig verwertet wie im ersten Durchgang." Nach dem Ausgleich in der 40. Minute zum 16:16 waren die Gäste einfach treffsicherer und die HG geriet so auf die Verliererstraße. "Trotz 27 Gegentoren haben wir das Spiel im Angriff verloren", haderte Feldbauer mit der 24:27-Niederlage gegen den Tabellennachbarn.HG Amberg: Tor: Brossmann, Porst. Feld: Hirschmann (7/3), Frisch (5), Hagerer (5/2), Lösch (3), Behringer (2/1), Selina Wrosch, Engelbrecht (je 1), Ludwig, Beer, Bodensteiner, Karl, Baltz.