Trotz Videobeweis, Headset und Funkfahnen kommt es in der Fußball-Bundesliga weiterhin zu Meinungsverschiedenheiten. Ohne technische Hilfsmittel müssen dagegen die Unparteiischen in den unteren Amateurliegen auskommen und ernten viel Kritik, bis hin zu Beleidigungen.

Ein "herzliches Dankeschön" gab es für einige der Schiedsrichter hingegen von Thomas Gebele. Der Obmann der Gruppe Amberg zeichnete Hans Schuller (SV Freudenberg) für sein zehnjähriges Jubiläum mit der Bezirksnadel in Silber aus. Für 40 Jahre wurden Rudi Lerch und Rudolf Gebele mit der Verbandsmedaille in Silber geehrt. Zudem wurden beide zu Ehrenmitgliedern der SR-Gruppe ernannt. Rudi Lerch (SVL Traßlberg) pfiff viele Jahre Spiele in der heutigen Kreisliga, allerdings ohne Assistenten und war ein gefragter Mann an der Linie von der Bezirks- bis hinauf zur Bayernliga. Auch als fleißiger Helfer in der Gruppe tat er sich hervor, als Vergnügungswart, Reiseleiter und Einteiler der Jugendspiele. Rudolf Gebele von der SGS Amberg leitete Spiele der damaligen C- bis A-Spielklassen, auch als Beobachter fungierte er im Kreis und Bezirk. Ihm war es zu verdanken, dass die SRG über 35 Jahre im Sportheim der SGS unterkam. Thomas Gebele: "Stille Stars, denen Ehre gebührt."