Vereinsmanager B und B-Lizenz-Trainer

Zudem fungierte Nanka als Auswahltrainer der Jungs der Oberpfalz und half als Organisator vieler Turniere und Meisterschaften, wie dem Bayernpokal 2015 und 2017 in Schnaittenbach mit. Aktuell ist er im Vereinsmanagement beratend für Vereine tätig und als Trainer im Jugend- und Erwachsenenbereich. Das erfolgreiche Führen eines zukunftsorientierten Sportvereins will gelernt sein. Die Vereinsmanager-Ausbildung, die nach den Richtlinien des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) durchgeführt wird, vermittelt Führungskräften von Sportvereinen und Sportfachverbänden Kenntnisse und Fähigkeiten, die in der täglichen Aufgabenbewältigung von zentraler Bedeutung sind. Bei der C-Lizenz vermitteln die Kursleiter in 120 Unterrichtseinheiten Einblicke ins Vereinsmanagement. Sie behandelten die Themen Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung, Finanzen, Planung, Organisation, Führung, Recht und Sportstätten-/Anlagenbau. Die B-Lizenz, die zweite Stufe, baut darauf auf und beleuchtet in Form von Modulen zentrale Themengebiete der Vereins- und Verbandsarbeit. Nanka hat zwei Module mit insgesamt 60 Unterrichtseinheiten absolviert, mit den Schwerpunkten Marketing/Öffentlichkeitsarbeit/Verwaltung und Finanzen.