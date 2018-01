Die guten Vorsätze für das neue Jahr sehen anders aus: Nach der Heimniederlage der HG Amberg gegen Eckental hält sich Teamkoordinator Roman Will dann auch mit Kritik nicht zurück.

Team zeigt Moral

"Potenzial ist da"

Gegen den Tabellennachbarn HG Eckental verlor die HG Amberg am Samstag in der Handball-Bezirksliga mit 27:31 (14:18). Die Voraussetzungen waren alles andere als einfach, denn neben den Linkshändern Daniel Gschrei, Florian Andersch und Tobias Strohbach standen auch die A-Jugendlichen nicht zur Verfügung. Die Hausherren begannen schwach. "Die Abwehr war viel zu passiv und es gab kaum Kontakt für die Angreifer", monierte HG-Teamkoordinator Roman Will. Eckental merkte schnell, dass hier eine andere Mannschaft auf der Gegenseite stand als bei der 19:33-Heimklatsche im Hinspiel und nutzte die Freiräume.Die HG-Torhüter bekamen die Bälle fast immer aus der Nahwurfzone um die Ohren geworfen und hatten entsprechend geringe Abwehrmöglichkeiten. Auch der Angriff leistete sich zu viele technische Fehler, dazu bemängelte Will "vor allem von den Außenpositionen" die Trefferquote.Der Halbzeitstand von 14:18 war die logische Konsequenz, ließ aber viel Spielraum für Verbesserungen. Nach der Pause sollte es aber noch schlechter werden: Bis zur 48. Minute gerieten die Gastgeber mit 18:28 ins Hintertreffen, da die HG-Abwehr mitunter katastrophal agierte und auch in der Offensive viel zu wenig gelang. In den zwölf letzten Minuten stemmten sich die Amberger mit aller Macht gegen die Niederlage und holten Tor um Tor auf. Die Zeit war aber zu knapp."Das Team hat bis zur letzten Sekunde gekämpft, das war aber auch schon das einzig Positive. Uns fehlen derzeit ein paar Routiniers, die Ruhe ins Spiel bringen, das Spiel lenken und die Nebenleute in der Abwehr dirigieren", sagte Will. Aber: "Das Potenzial ist da und wir werden weiter arbeiten, um besser zu werden."HG Amberg: Tor: Feldbauer, Wismeth, Raschke. Feld: Zilak (9/3), Nachtman (6/2), Lulla (5), Kührlings (4), Turner (2), Oursin (1), M. Sammet, C. Sammet, Klann, Maiwald