Amberg. (pa) Die Amberger Löwen können vor Beginn der Bayernliga-Qualifikation eine Verstärkung für die Abwehr vermelden.

Vom Oberligisten TEV Miesbach kommt mit dem 31-jährigen Benjamin Frank ein erfahrener, körperbetont spielender Verteidiger mit Offensivqualitäten. Damit schließt sich nach Bernhard Keil ein weiterer höherklassiger Akteur seinem Heimatverein an, denn Frank ist ebenfalls gebürtiger Amberger. Seine Ausbildung genoss er hauptsächlich beim EV Regensburg. Im Seniorenbereich absolvierte "Benji" knapp 300 Oberligaspiele für Weiden, Regensburg, Deggendorf und zuletzt eben in Miesbach. Eine längere Eingewöhnung sollte er in Amberg kaum benötigen, weil er einen Großteil der Mannschaft ohnehin kennt.