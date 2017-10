Eine standesgemäße 1:7-Niederlage mussten die Kegler von FEB Amberg am Samstag bei Titelanwärter Victoria Bamberg hinnehmen. Zwar zeigten die Amberger an diesem Tag eine ansprechende Leistung, doch beim 3830:3584 zeigte der Gastgeber eine meisterliche Leistung in der Bundesliga.

Im Starttrio machten sich Florian Möhrlein, Manuel Donhauser und Matthias Hüttner ans Werk. Möhrlein musste sich gleich im ersten Lauf dem Feuerwerk von Dominik Kunze erwehren. Doch der Bamberger sicherte sich frühzeitig das Duell. Trotzdem bestätigte Möhrlein beim 1,5:2,5 bei 613:639 seine aufsteigende Form. Manuel Donhauser hatte gegen Nicolae Lupu in erster Linie die Aufgabe, den Schaden in Grenzen zu halten, doch diese Aufgabe erwies sich an dieser Tag noch etwas zu groß für das junge Amberger Talent. Mit 1:3 bei 578:633 musste Donhauser allerdings nur mit dem letzten Durchgang etwas unzufrieden sein. Ein glückliches Händchen hatte Matthias Hüttner, der in einem umkämpften Duell gegen Cosmin Craciun ganz knapp mit 2:2 bei 600:599 den Ehrenpunkt für Amberg sicherte.Mit 1:2 im Rückstand und einem Minus von 80 Kegeln war die Hypothek für das Schlusstrio schon zu groß, um eine Sensation möglich zu machen. Wolfgang Häckl sorgte zwar mit 178 im ersten Lauf für Furore, doch dann drehten die Bamberger richtig auf. Häckl konnte das Tempo gegen Wittke nicht halten und dieser machte im Anschluss ein richtig gutes Spiel (3:1/667:609). Auch Bernd Klein und Rainer Limbrunner standen an diesem Tag auf verlorenem Posten. Klein geriet gegen Christopher Wilke schnell in Rückstand und im dritten Lauf machte der Bamberger mit einer 183er Bahn den Deckel drauf. Bei dieser 1:3 (603:644)-Niederlage zeigte Klein zwar nicht sein bestes Spiel, doch bestätigte er ebenfalls seine stabile Form. Auch Rainer Limbrunner hatte gegen Florian Fritzmann einen schweren Stand. Limbrunner fand trotz verbesserter Leistung nicht ganz zu seiner gewohnten Stärke und so setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage bei 581:648.Diese Niederlage aber ist für die Amberger längst kein Beinbruch. In der kommenden Woche erwarten die Oberpfälzer den amtierenden deutschen Meister Rot-Weiß Zerbst. Auch hier wird es darum gehen, die Form weiter nach oben zu treiben, um im Kampf um den Klassenerhalt gerüstet zu sein.

Kunze - Möhrlein 2,5:1,5/639:613/ 1:0

Lupu - Donhauser 3:1/633:578/ 2:0Craciun - Hüttner 2:2/599:600/ 2:1Wittke - Häckl 3:1/667:609/ 3:1Wilke - Klein 3:1/644:603/ 4:1Fritzmann - Limbrunner 4:0/648:581/ 5:1Gesamt: 3830:3584/ 7:1