Vier junge Tänzer von Quick Feet Amberg ziehen sich bei dem hochrangig besetzten World Cup in Ungarn mit Paaren und Formationen aus 17 weiteren Nationen achtbar aus der Affäre. Die Belohnung ist die Nominierung zur Weltmeisterschaft.

Amberg/Dabas. Jugendnationaltrainer Andreas Dudos aus Lippstadt hatte das Geschwisterpaar Madita und Niklas Pilgram (S-Klasse) und das J-Paar Antonia Schmid und Julian Minks, jeweils vom 1. RRBWC Quick Feet Amberg für den Rock 'n' Roll World Cup in Dabas in Ungarn berufen.Für die beiden Paare aus dem Amberger Verein Quick Feet galt es in erster Linie, an die starken Leistungen in Rimini vom Juli 2017 anzuknüpfen und sie stellten nervenstark über mehrere Runden ihr Können unter Beweis. Am Ende landeten die Geschwister Madita und Niklas in der S-Klasse auf Rang 55.Trotz eines "Ausrutschers" ließ das Geschwisterpaar zahlreiche erfahrene internationale Tänzer hinter sich. Das Junioren-Paar Antonia und Julian konnten sich noch eine Runde weiter ins Achtelfinale vortanzen. Vereinstrainer Bernd Peter war mit dem Abschneiden seiner beiden Paare mehr als zufrieden. Die Eröffnung der internationalen Saison nach der Sommerpause war hervorragend gelungen. Beide Paare machten das fast Unmögliche möglich und ließen den jeweiligen amtierenen Deutschen Meister 2017 hinter sich und platzierten sich vor den nationalen Titelträgern der S- und J-Klasse. Beide Paare waren somit jeweils bestes deutsches Tanzpaar in ihrer jeweiligen Tanzklasse.Aufgrund dieser herausragenden Leistungen in Ungarn am spannenden Wahlwochenende haben die beiden Amberger Paare Pilgram (S-Klasse) und Schmid/Minks (J-Klasse) die Ehre, am 21. Oktober an der Weltmeisterschaft Rock 'n' Roll in Belgien Deutschland zu vertreten.Für das Geschwisterpaar Pilgram stellt dies die nächste Premiere auf dem internationalen Parkett dar, wobei das J-Paar Schmid/Minks bereits dann zum dritten Mal den Sprung zur WM geschafft hat, nahmen sie 2013 in St. Petersburg und 2014 in der Schweiz (Schaffhausen) jeweils in der S-Klasse teil.Die vier "schnellen Füße" aus Amberg werden natürlich ihr Bestes bei der WM geben, um Deutschland in Sachen Rock 'n' Roll dort würdig zu vertreten und sind mächtig stolz, zur tanzenden RnR-Elite der Welt zu gehören.