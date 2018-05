Ein Elfmeter entscheidet das Spitzenspiel - und damit das Titelrennen in der Fußball-A-Klasse Süd. Der FV Vilseck II ist Meister der A-Klasse Süd und steigt das erste Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Kreisklasse auf.

Mann des Abends in Vilseck war Christophe Reiser. Im Duell des Spitzenreiters gegen den Tabellenzweiten SG Etzenricht II traf er in der 73. Minute per Elfmeter zum 1:0 - das "goldene Tor", das die Kreisliga-Reserve in die Kreisklasse bringt. Nach der Niederlage im Top-Spiel muss die SG Etzenricht II jetzt auch um den zweiten Platz bangen. Denn der TuS Rosenberg II rückte durch den Sieg gegen die SG Rieden II bis auf einen Punkt heran. Die Entscheidung, wer an der Kreisklassen-Relegation teilnehmen darf, fällt somit erst am letzten Spieltag am kommenden Freitag.Ebenso, wer vor Absteiger FC Edelsfeld auf dem vorletzten Platz landet und in die Relegation zur A-Klasse muss. Heißeste Anwärter sind der SV Inter Bergsteig Amberg II, der SV Schmidmühlen II und die SG Ensdorf II.FV Vilseck II 1:0 (0:0) SG Etzenricht IITor: 1:0 (73.) Christophe Reiser - SR: David Berendes (1. FC Neukirchen) - Zuschauer: 200SG Gebenbach II 2:2 (1:2) SG Ensdorf IITore: 0:1 (8.) Marco Krause, 0:2 (22.) Markus Pangerl, 1:2/2:2 (24./83.) Markus Birner - SR: Adolf Binner (SV Raigering) - Zuschauer: 28ASV Haselmühl II 2:3 (2:1) Germania Amberg IITore: 1:0 (6.) Jonas Kohn, 1:1 (30.) Johannes Hartinger, 2:1 (39.) Tobias Mihalik, 2:2 (62.) Phillip Paintner, 2:3 (91.) Tobias Mihalik - SR: Andreas Sacharjuk (SGS Amberg) - Zuschauer: 120SV Freudenberg II 3:2 (0:1) Inter Bergsteig IITore: 0:1 (30.) Jan-Michael Linsmeier, 1:1 (63.) Maximilian Reindl, 2:1 (69.) Pa Jallow, 2:2 (71.) Eigentor Benjamin Schneider, 3:2 (85.) Nico Kühn - SR: Sven Ertel (SSV Paulsdorf) - Zuschauer: 20TuS Rosenberg II 3:1 (1:1) SG Rieden IITore: 1:0 (42.) Giuliano La-Pegna, 1:1 (43.) Johannes Weigert, 2:1 (50.) Sven Wuttig, 3:1 (82.) Aliuciese Mohammed - SR: Sebastian Pohl (SV Auerbach) - Zuschauer: 30 - Rot: (58.) Christian Meier (Rieden II) wegen NotbremseSSV Paulsdorf II 2:2 (2:1) SV 08 Auerbach IITore: 0:1 (10.) Christian Dennstedt, 1:1/2:1 (24./37.) Andreas Wiessnet, 2:2 (61.) Felix Müller - SR: Erdogan Sahinbay (SV Inter Bergsteig Amberg) - Zuschauer: 20SV Schmidmühlen II 3:2 (0:0) FC Edelsfeld IITore: 1:0 (55.) Maximilian Spies, 2:0 (65.) Christopher Roidl, 2:1 (72.) Tim Rupprecht, 2:2 (75.) Martin Dehling, 3:2 (80.) Christopher Roidl - SR: Gerhard Stuhlmann (SG Ohetal) - Zuschauer: 30