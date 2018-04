Das wichtigste Jugendturnier des Bayerischen Volleyball Verbandes, der Bayernpokal, wird am Wochenende in Burglengenfeld ausgetragen. Beginn ist am Samstag, 21. April, um 9.30 Uhr in der Dreifachsporthalle des Johann-Michael-Fischer-Gymnasiums und in der Stadthalle. Am Sonntag wird das Turnier um 8.30 Uhr fortgesetzt. Teilnehmer sind die Bezirksauswahlmannschaften der Jugend U 16 männlich (Jahrgang 2003 und jünger) und U 15 weiblich (2004 und jünger). Gespielt wird mit acht Mannschaften in zwei Gruppen auf zwei Gewinnsätze, es folgen Überkreuz- und Platzierungsspiele. Die Oberpfälzer U-15-Mädchen der Trainerinnen Monika Marchner und Lisa Lederer spielen in der Gruppe gegen Oberbayern I, Schwaben und Mittelfranken. Für die Auswahl nominiert sind unter anderem Lea Borawski, Lea Fenk und Sina-Marie Ströhl vom SV Hahnbach. Die U-16-Jungs von Matthias Helm und Markus Jauernig spielen zunächst gegen Niederbayern, Unterfranken und Oberbayern II. Ziel ist die Finalrunde der letzten Vier. Im Team stehen unter anderem Nico Wismeth, Jonathan Helm (beide VC Amberg) und Timo Bayer (ASV Schwend).