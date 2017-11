In der Bezirksliga der Frauen erspielte sich der ASV Schwend vier Punkte in der Schwandorfer Oberpfalzhalle beim glatten Triumph über Gastgeber SC Ettmannsdorf (22, 22, 21) und dem 2:3 gegen TV Riedenburg. Dieser besiegte den SCE in vier Durchgängen und ist nun Zweiter hinter Tabellenführer SV Wenzenbach, der sich in Donaustauf sechs Punkte bei den Duellen mit der SG SV Burgweinting/SV Donaustauf und TV Furth im Wald erkämpfte. Das Titelrennen in der Bezirksklasse Nord Frauen führt nur über den VC Amberg - die Ambergerinnen waren in Kastl nicht zu schlagen und Trainer Nico Wonneberger war nach den Siegen über die SG Kastl/Kemnath und TSV Pleystein sehr zufrieden. Der SV Hahnbach IV mit Trainer Stephan Sperber holte in eigener Halle einen klaren Derbysieg gegen den VC Neukirchen und verlor gegen TV Vohenstrauß II erst im Tiebreak, der VCN war gegen Vohenstrauß chancenlos. Erwartungsgemäß setzte sich der VC Kallmünz/Burglengenfeld in den Heimspielen gegen ASV Schwend II (3:1) und SV Altenstadt (3:0) durch, Altenstadt hielt die Schwender Mädels mit 3:1 in Schach.