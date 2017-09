Beim Volleyball-Bezirkspokal der Männer wurden die Vorrundenpartien in der Dreifachhalle in Kareth und in Schnaittenbach ausgespielt. Zehn Teams bewarben sich in Kareth um die drei Plätze für die Finalrunde am 7. Januar. Nach zwei Erfolgen über die SpVgg Hainsacker (3:1) und FC Rieden (3:0) stand der VC Schwandorf als erster Teilnehmer fest. Die Gruppe 2 sah den FC Miltach als Gruppensieger. Der TV Furth im Wald wurde seiner Favoritenrolle gerecht. In Schnaittenbach kam es gleich zum Auftakt der Gruppenphase zum Nachbarderby mit dem jungen Hirschauer Team. Die Hausherren machten sich das Leben durch viele Aufschlagfehler selbst schwer. Zudem egalisierte der VCH einen 19:24 Rückstand, verlor dennoch den ersten Satz mit 26:28. Auch der zweite Durchgang blieb lange ausgeglichen (25:21). Im Anschluss gewann die TuS-Truppe um Sebastian Scholz nach einigen Durchhängern mit 2:1 gegen die SG Weiden/Vohenstrauß. Abschließend siegte die SG etwas überraschend in zwei Sätzen gegen die Hirschauer Talente.

In der anderen Gruppe hatten die Routiniers des SV Wenzenbach keine Probleme mit dem ASV Schwend und der SG Amberg/Schnaittenbach II. Die Schwender Jungs von Roy Nanka gewannen das Duell mit der SG von Mathias Helm knapp mit 2:1. Somit ermitteln am 7. Januar die Mannschaften des VC Schwandorf, FC Miltach, TV Furth im Wald, TuS Schnaittenbach und SV Wenzenbach den neuen Bezirkspokalsieger.Die Finalrunde beim Kreispokal Süd der Frauen sah die SpVgg Hainsacker II nach drei 2:1-Siegen gegen ASV Cham I und II sowie den TSV Deuerling als Sieger, dahinter sicherte sich der AS Cham I die weitere Fahrkarte zum Bezirkspokal der Frauen in Vohenstrauß am 1.Oktober.