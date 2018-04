Drei Spiele, drei Siege - einen optimalen Auftakt hatte die deutsche U-18-Volleyballnationalmannschaft mit dem Amberger Maximilian Kersting bei der Europameisterschaft in Tschechien und der Slowakei. Am Samstag war Bulgarien der erste Gruppengegner für das Team um Bundestrainer Matus Kalny. Kersting und Co. siegten nach 78 Minuten klar mit 25:17, 30:28 und 25:18. Am Sonntag gewannen die deutschen Talente mit 3:1 (25:19, 29:31, 25:19, 25:19) gegen Weißrussland. Den dritten Sieg in Folge fuhr die deutsche Mannschaft gegen die Türkei in einem echten Krimi nach über zwei Stunden Spielzeit mit 3:2 (25:17, 25:22, 17:25, 19:25, 18:16) ein. Damit fehlt der DVV-Auswahl nur noch ein Erfolg, um das Halbfinale perfekt zu machen. Die Möglichkeit dazu gibt es am Mittwoch, 11. April, um 20 Uhr gegen Griechenland (live bei Laola1.TV), letzter Gruppengegner ist am Donnerstag Tschechien. Maximilian Kersting spielte die bisherigen drei Partien komplett als Mittelblocker durch. Er ist nicht der einzige Amberger bei der EM, Mirco Till ist als Schiedsrichter vor Ort.