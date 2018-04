Am Sonntag ist die U18-Europameisterschaft im Volleyball in Tschechien mit einer faustdicken Überraschung zu Ende gegangen: Die deutsche Auswahl mit dem Ex-Amberger Maximilian Kersting gewann durch einen 3:0-Erfolg im Finale gegen Tschechien sensationell den Titel.

Während des gesamten Turnieres standen dabei drei Bayern in der Starting-Six der DVV-Auswahl: Simon Pfretzschner (ASV Dachau), Jason Lieb (TV Mömlingen) und Maximilian Kersting (WWK VCO München) bildeten das Gerüst des deutschen Spiels. Der vierte Bayer Jan Kolakowski (SV Schwaig) kam ebenfalls in jedem Spiel zum Einsatz. Wie schon am Vortag gegen Russland glänzte das deutsche Team mit einem starken Aufschlag, der Tschechiens Annahme durcheinander wirbelte. Die Tschechen, die am Vortag über fünf Sätze gegen Italien gehen mussten, wirkten unkonzentriert und scheiterten mit ihren Angriffen immer wieder im deutschen Block oder der Abwehr. Mit einem Schnellangriff über Mittelblocker Maximilian Kersting vergoldete die DVV-Auswahl ihre Europameisterschaft und vollendete ein perfektes Turnier. Mit Filip John als MVP und bester Diagonalspieler sowie Maximilian Kersting (zweitbester Mittelblocker) haben gleich zwei deutsche Spieler aus der Europameister-Mannschaft den Sprung in das "Dream Team" der EM geschafft. Die Auszeichnungen wurden während der Siegerehrung übergeben.___Weitere Informationen, mehr Bilder www.cev.eu/volleyball/european championship/U18