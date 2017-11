In der Volleyball-Bezirksliga der Frauen wurden beim Spieltag des ASV Schwend in der Birglandhalle 15 Sätze gespielt - Ausdauer war so nicht nur bei den Spielerinnen, sondern auch von den Fans gefordert. Der ASV rang den SV Wenzenbach (15:10) und den Nachbarn SV Hahnbach III (15:11) jeweils im fünften Durchgang nieder und verbesserten sich auf Rang vier. Hahnbach unterlag unglücklich dem SV Wenzenbach im Tiebreak, das Ballverhältnis lautete 113:111 zugunsten des SVH, das aber nur wieder einen Punkt einbrachte. In Regenstauf gelang jeder Mannschaft ein Sieg - TB/ASV Regenstauf III unterlag dem SC Ettmannsdorf (1:3), besiegte aber die SG Burgweinting/Donaustauf klar in drei Sätzen. Der SCE musste die Punkte an die SG abgeben (19, 21, 16).

In der Bezirksliga der Männer bleibt Neuling VC/TuS Hirschau nach den Heimsiegen gegen die SG Burgweinting/Donaustauf II (3:0) und den FC Miltach (3:1) in der Erfolgsspur. Der TuS Schnaittenbach überzeugte durch einen glatten Sieg über VC Kallmünz/Burglengenfeld II (75:43) und dem 3:1 über TV Furth im Wald. Das einzige ungeschlagene Team nach Runde zwei bleibt der VC Kallmünz/Burglengenfeld nach dem 3:1 gegen Regenstauf III und dem 3:2 gegen Wenzenbach.