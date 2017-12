Zwei wichtige Heimsiege gelangen dem VC Schwandorf in der Volleyball- Landesliga Nord-Ost der Frauen gegen SG Weiden/Vohenstrauß (3:2) sowie TB/ASV Regenstauf II (3:0). Der Aufsteiger zeigt sich damit gerüstet für den Auftritt Samstag in Hahnbach.

In der Bezirksliga der Frauen bleibt die SV Grafenwöhr weiter das Maß aller Dinge - in Furth im Wald holten sich die Reiter-Mädels mit je 3:1 über die Gastgeberinnen und den SC Ettmannsdorf die Saisonsiege Nummer neun und zehn und bleiben somit ungeschlagen. Die Furtherinnen bezwangen den SCE klar (21, 14, 19). Der SV Hahnbach III unterlag beim Tabellenzweiten SV Wenzenbach knapp in vier Sätzen, holte sich dann mit 3:1 über TB/ASV Regenstauf III wichtige Zähler. Mit sechs Punkten kehrte der ASV Schwend vom Spieltag bei der SG SV Burgweinting/SV Donaustauf zurück - Trainer Herbert Hubner war angesichts des 3:1 über die Gastgeberinnen und des 3:0 gegen den FC Miltach sehr zufrieden. Die Schwenderinnen haben sich damit knapp hinter den Hahnbacherinnen auf Rang sechs eingereiht.Der TuS Schnaittenbach holte in der Bezirksliga der Männer wieder mit Spielertrainer Scholz in Miltach vier Zähler - drei beim 3:1-Sieg über Miltach und einen für das 2:3 gegen die SG Weiden/Vohenstrauß, Miltach unterlag der SG im Tiebreak.Neuer Tabellenzweiter in der Bezirksklasse Nord der Frauen ist der VC Kallmünz/Burglengenfeld nach dem Vier-Satz-Gewinn beim SV Altenstadt und dem Dreisatzerfolg über die SG Kastl/Kemnath - die SG verlor auch gegen den SVA klar.