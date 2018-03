Der SV Schwaig gewann bei der nordbayerischen Volleyball-Meisterschaft der männlichen U 12 in der Luitpoldschulhalle in Amberg (Bild) den Titel. In einem mittelfränkischen Finale setzte sich der SVS in zwei Sätzen gegen den TSV Zirndorf durch. Die Plätze drei und vier gingen an die Unterfranken TSV Röttingen und TV/DJK Hammelburg. Die weiteren Tickets für die "Bayerische" am 14./15. April in Mühldorf gingen an SV Rednitzhembach, TB Weiden, VC 06 Hirschaid und TV Bad Windsheim. Der ASV Schwend wurde Neunter, Gastgeber VC Amberg belegte Rang elf. Bild: Ziegler