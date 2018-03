Der Bayerische Volleyball-Verband intensiviert den Kontakt mit den Stützpunkt-Vereinen. Seit diesem Jahr statten die Landestrainer den Stützpunkten einen Besuch ab und bieten dabei eine Trainingseinheit mit einem Theorie- und Praxisteil unter einem bestimmten Thema an. Am Mittwoch, 14. März, um 17 Uhr kommt der Landestrainer für die Mädchen, Werner Kiermaier, zum VC Schwandorf und hält eine Trainingseinheit mit dem Thema Annahme/Angriff. Alle Trainer und Betreuer der umliegenden Vereine können daran teilnehmen. Die rund dreistündige Veranstaltung im CFG-Gymnasium umfasst zunächst einen Theorieteil, ehe es dann in die Halle geht. Anmeldung bei Stützpunktleiter Gerd Spies per E-Mail (gerd.spies@t-online.de).