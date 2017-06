Amberg/Weiden. Die deutschen Seniorenmeisterschaften im Volleyball finden am Pfingstwochenende in Minden statt. Ausrichter ist der 1.VC Minden, der 120 Mannschaften in den Altersklassen Ü31 bis Ü49 (bei den Frauen) und Ü35 bis Ü64 (bei den Männern) erwartet. Gleich acht bayerische Männerteams haben den Sprung nach Minden geschafft - der ASV Dachau, VC Eltmann und SV Schwaig jeweils in zwei Altersklassen, der SV/DJK Taufkirchen und auch die Senioren Ü59 des VC Amberg. Für die Amberger Oldies um Mannschaftsführer Peter Kramer gilt es, den 5. Platz aus dem Vorjahr zu verteidigen. In der Gruppe trifft man zunächst auf den Dürener TV, den letztjährigen Vizemeister, und Senior Volley Saar, ein unbekanntes Team. Folgende Spieler aus der Region werden antreten: Hermann Bozler, Alois Breinbauer, Günter Dobmeier, Thomas Groha, Dieter Heinold, Peter Kramer (Kapitän), Christoph Maier, Edwin Rommelfangen, Bernhard Schleich und Andreas Tafelmayer. Ursula Tafelmayer wird an der Seitenlinie coachen. Bild: db