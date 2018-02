Die Volleyballer des VC Amberg müssen zweimal hintereinander auswärts antreten. Das erste Mal in Volkach, beim letztjährigen Vizemeister. Doch der scheint außer Tritt zu sein.

Nach drei Heimspielen hintereinander stehen für die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg nun zwei schwere Auswärtsspiele an, beide Male in Unterfranken. Am Sonntag, 25. Februar, geht es zum letztjährigen Vizemeister VfL Volkach, die Woche drauf zum TV Mömlingen. Nach zuletzt zwei souveränen Siegen gehen aber die Jungs von Spielertrainer David Fecko die Aufgaben mit viel Selbstvertrauen an. Einen enttäuschenden fünften Tabellenplatz in der Bayernliga-Tabelle nimmt derzeit Volkach, eine Vorstadt im Großraum Würzburg, ein.Als letztjähriger Vizemeister, der nur knapp in der Relegation am Aufstieg in die Regionalliga scheiterte, zählten die Unterfranken auch in dieser Saison zu den heißesten Anwärtern auf die Meisterschaft.Doch spätestens seit den letzten beiden Niederlagen gegen Bad Windsheim und beim wahrscheinlichen Meister TB Regenstauf sind sie endgültig aus dem Rennen.Der VC Amberg erinnert sich aber nur ungern an das Volkacher Team, setzte es doch in der Vorrunde eine klare 0:3-Heimschlappe.Trotzdem treten David Fecko und Co die Fahrt nach Volkach relativ entspannt und selbstbewusst an. Die zwei Siege in den letzten beiden Heimspielen verschafften nicht nur Luft zu den Abstiegsplätzen, sie zeigten auch, dass das intensive Training am Block und am Angriff Früchte trägt.Allerdings ist das Team an diesem Sonntag personell geschwächt, da die beiden Jugendspieler Marco Nanka und Julian Zoll für den TB Regenstauf die nordbayerische Meisterschaft U18 spielen, außerdem Außenangreifer Janik Donhauser auf einem Kurzurlaub in Italien weilt.