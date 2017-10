Bei zwei Sätzen haben sie Satzball, doch beide Male verpassen die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg durch Eigenfehler, den Deckel drauf zu machen. Da wundert es nicht, dass sie nach ihrem Saisonstart zu Hause gegen den TB/ASV Regenstauf mit leeren Händen dastehen.

Auch wenn die Zuschauer in der fast vollen Luitpoldschule ein hochspannendes Spiel serviert bekamen, bleibt als Fazit für den VC eine große vergebene Chance, der Gegner nahm am Ende mit einem 3:0-Sieg die Punkte mit. Ohne Neuzugang Nico Harms als Zuspieler, der aus familiären Gründen nicht zur Verfügung stand, und ohne den verletzten Außenangreifer Janik Donhauser starteten die VC-Herren in ihre zweite Bayernliga-Saison.Und als erstes Spiel stand gleich das Oberpfalz-Derby an, der Regionalliga-Absteiger TB Regenstauf machte seine Aufwartung. Und obwohl der Oberpfälzer Volleyball-Krösus eigentlich als Favorit galt, wäre an diesem Tag für den VC die Chance auf einen Sieg groß gewesen, denn das Team von Trainer Jürgen Stuber trat ersatzgeschwächt an. Doch in allen drei Sätzen versagten am Ende den Amberger Jungs die Nerven. Denkbar knapp verloren sie nach einem an Spannung kaum mehr zu überbietendem Match mit 25:27, 24:26 und 24:26, starteten damit wie schon im vergangenen Jahr mit einer vermeidbaren Niederlage.Dabei begannen die Jungs von Spielertrainer David Fecko durchaus verheißungsvoll im ersten Satz. Zwar zog ab Mitte des ersten Satzes Regenstauf mit 14:9 davon, doch Amberg kämpfte sich wieder bravourös heran, hatte sogar Satzball, der eigene Aufschlag landete aber im Netz, mit 27:25 holte sich Regenstauf die Satz-Führung. Im zweiten Satz schwächelte dann bei Amberg vor allem die Annahme, so dass Regenstauf am Ende mit 24:20 sogar vier Satzbälle hatte. Doch auch hier Dramatik pur gegen Satzende, eine Aufschlagserie des Amberger Mittelblockers Flo Wachler führte zum 24:24, mit wiederum einem Aufschlagfehler wurde aber ein "big point" dem Gegner geschenkt, der dann 26:24 gewann und mit einer 2:0-Satzführung davonzog.Das gleich Bild am Ende des dritten Satzes. Bei eigenem Aufschlag hatte Amberg sogar bei einer 24:22-Führung drei Satzbälle, aber wieder landete der Aufschlag im Netz, zeigten die VC-Jungs Nervenschwäche, während Sascha Jeckel, der Regenstaufer Ausnahme-Angreifer, eiskalt die entscheidenden Punkte machte.Durch den personellen Wechsel auf der Zuspieler-Position beim VC verwundert es aber nicht, dass das Zusammenspiel noch nicht reibungslos klappte.