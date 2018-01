Unterschiedliche Ausgangspositionen haben die Oberpfalz-Vertreter in der Volleyball-Landesliga Nord-Ost der Frauen : Der SV Wilting ist trotz einer 1:3-Heimpleite gegen den TSV Abensberg noch im Titelrennen mit Abensberg und BSV 98 Bayreuth. Aufsteiger VC Schwandorf siegte im Derby bei der SG Weiden/Vohenstrauß klar und richtet den Blick weiter nach vorne. Die Mannschaften ab Platz fünf kämpfen allesamt gegen den drohenden Abstieg, der TSV Neutraubling hat nach dem 1:3 in Bayreuth allerdings ganz schlechte Voraussetzungen. Auch die SG Schnaittenbach/Hahnbach verlor in vier Durchgängen in der Wagner-Stadt, der TB/ASV Regenstauf II unterlag mit 1:3 beim SV Wilting.

Die Bezirksliga der Frauen vermeldet zum Jahresstart vier Punkte für den SC Ettmannsdorf - zu Hause schaffte der SCE zwei Tiebreak-Siege über den ASV Schwend und SV Hahnbach III, der abschließend das Match gegen den ASV deutlich beherrschte (16, 23, 14). In der Bezirksliga der Männer verpasste TB/ASV Regenstauf II dem ungeschlagenen Team des VC Kallmünz/Burglengenfeld mit 3:1 die erste Saisonniederlage und setzte sich selbst auf Platz eins. Sechs Punkte erspielte sich der TuS Schnaittenbach beim Jahresstart in Weiden: Fällt der Drei-Satz-Sieg über den VC Kallmünz/Burglengenfeld II noch in die Kategorie "Pflicht", kann der 3:0-Erfolg über Gastgeber SG Weiden/Vohenstrauß als sehr erfreulich eingestuft werden und sollte Selbstvertrauen für die Duelle am Samstag, 20. Januar, mit dem VC Kallmünz/Burglengenfeld und VC/TuS Hirschau geben.In der Bezirksklasse Nord der Frauen fand nur ein Dreierspieltag in Hahnbach statt und es wurden 15 Durchgänge gespielt. Dabei überraschte das junge Hahnbacher Team Nummer vier beim Fünf-Satz-Gewinn über den VC Kallmünz/Burglengenfeld, während der TSV Pleystein beide Partien im Tiebreak abgeben musste. In der Bezirksklasse der Männer bleibt der FC Rieden nach den Heimniederlagen gegen die TSG Laaber (0:3) und die SG Amberg/Schnaittenbach II (2:3) weiter ohne Sieg am Tabellenende.