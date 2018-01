Spiel, Satz und Siegerscheck: 2000 Euro Preisgeld werden am Wochenende in der Tennishalle des TC Amberg am Schanzl vergeben. Das DTB-Turnier "Volvo-Herren-Indoor" lockt auch dieses Jahr zahlreiche Topspieler aus ganz Bayern.

In der Halle am Schanzl sind 38 Teilnehmer, darunter 16 Spieler aus der deutschen Rangliste, mit von der Partie und versprechen hochklassige Spiele. Mit Albert Wagner, Sebastian Grau und Lukas Rösch stellen sich auch drei Amberger Spieler der starken Konkurrenz.Albert Wagner, dem mit der Herren-Mannschaft des TC Schanzl erst vor ein paar Monaten souverän der Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga gelang, ist derzeit die Nummer 241 der deutschen Rangliste. Er verpasste am vergangenen Wochenende nur knapp das Finale des 31. Dreikönigsturnier des TC Tirschenreuth, als er im Halbfinale nach einem hart umkämpften ersten Satz dem späteren Turniersieger Stephan Hoiss vom TV Reutlingen unterlag (6:7/1:6). Auch Stephan Hoiss, derzeit die DTB-Nummer 41, ist beim "Volvo-Herren-Indoor" vertreten. Vielleicht kommt es ja zu einer Neuauflage des Halbfinales von Tirschenreuth - dieses Mal dann aber mit Heimvorteil für Albert Wagner.Spielbeginn ist am Freitag, 12. Januar, um 12 Uhr, am Samstag um 14 Uhr. Am Sonntag, 14. Januar, finden die beiden Halbfinals (ab 10 Uhr) und das Finale (gegen 13 Uhr) statt.