Hochklassige Ballwechsel, spannende Duelle: Mehr als 100 Nachwuchsspieler aus ganz Deutschland kämpfen beim TC Amberg am Schanzl um Spiel, Satz, Sieg - und begehrte Ranglistenpunkte.

Die meisten Aktiven stellte beim alljährlichen Volvo-Schanzl-Indoor-Cup natürlich der Bayerische Tennis-Verband, aber auch Jugendliche aus Baden, Hessen, Württemberg, Berlin-Brandenburg und Sachsen waren mit von der Partie. Schließlich ist das Turnier auch ein DTB-Turnier in der höchsten Jugend-Klasse.In der Konkurrenz M 16 kam es zu dem erwarteten Finale der Nummer eins der Setzliste, Frederic Schloßmann vom TC Rot-Blau Regensburg, und der Nummer zwei Alen Mujakic (Coburger TS). Schloßmann, der regelmäßig in Amberg mit Petr Strobl am Schanzl trainiert, setzte sich mit 6:4/6:2 durch. Der an Nummer sieben gesetzte Laurenz Link (RW Gerbrunn) schaltete in der Klasse M 14 zunächst die Nummer vier und danach die Nummer eins der Setzliste aus und gewann anschließend auch das Finale gegen den an Position zwei geführten Laurent Julia Calac (TC Bernhausen) mit 6:3/6:2. In der Konkurrenz M 12 siegte Nicolas Zademack (TC Rot-Blau Regensburg) mit 6:3 und 6:2 gegen Patrick Link (TC Friedberg). Bei den Mädchen W 14 hatte erwartungsgemäß die Nummer eins der Setzliste, Pauline Bruns von der SGT Baunatal, im Finale gegen Marlene Förster (Mannheim) keine Probleme und gewann mit 6:0/6:1.In der Konkurrenz W 12 erreichte Schanzl-Eigengewächs Lou Dettenwanger souverän das Halbfinale, unterlag dort aber mit 3:6/3:6 der erst zehnjährigen Kim Martin (Iphitos München), der dann im Finale allerdings die Puste ausging. So setzte sich Sophia Kohlstruck (TC RW Fulda) mit 6:3/6:4 durch.