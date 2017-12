Vorweihnachtliche Besinnungszeit gibt's wo anders. Über den FC Bayern München hieß es einmal: "Der Baum muss brennen" - sonst läuft's nicht. Beim FC Amberg scheint das ähnlich.

Ex-Präsident widerspricht

Finanzierung gesichert?

Ich habe nie den Etat um 100 000 Euro gekürzt. ... Was mir vorgelegt wurde, war unrealistisch und nicht finanzierbar. Das habe ich vor der Saison den Verantwortlichen mitgeteilt und daher abgelehnt. Helmut Schweiger, Hauptsponsor des FC Amberg

Wird aus dem FC Amberg wieder der 1. FC Amberg? Die Fußballabteilung habe sich laut Wolfgang Gräf Gedanken über eine Neuaufstellung des FC Amberg gemacht. Dabei sei man zu dem Entschluss gekommen, eine Abtrennung der Fußballabteilung vom Stammverein TV 1861 Amberg anzustreben. Die Vereinsführung des TV habe man über dieses Vorhaben bereits informiert. "Wir wollen ab der neuen Saison zu unseren Wurzeln zurückkehren und wieder als eigenständiger Verein unter dem Namen 1. FC Amberg in den Spielbetrieb gehen", so Gräf. Hauptgrund für diese Entscheidung seien die seit Jahren zwischen dem TV und der Fußballabteilung unklaren finanziellen und vereinsrechtlichen Verflechtungen. Darüber hinaus bestehe seit Jahren eine mangelnde Kommunikation zwischen Mutterverein und Fußballabteilung. Sportlich soll dabei in Zukunft nicht mehr alleine der Erfolg der ersten Mannschaft im Blickpunkt stehen, sondern die gezielte Förderung der Juniorenspieler und Juniorenmannschaften in den Fokus gerückt werden. "Ich bin nicht informiert worden, es wurde nur Ende Oktober mal gesagt, dass die Fußballer etwas in dieser Richtung vorhaben", erklärt Thomas Bärthlein, der Vorsitzende des TV 1861 Amberg. Der Turnrat müsse in einer Sitzung darüber entscheiden. "Ich weiß nicht, wie sie reagieren werden. Vor vier Jahren war die Abspaltung schon ein Thema. Damals war der Turnrat komplett dagegen", sagt Bärthlein. Auch zum Vorwurf der "unklaren Verflechtungen" äußert sich der TV-Vorsitzende: "Da ist überhaupt nichts unklar. Wir haben alles über die Spielbetriebs GmbH geregelt. Diese Struktur hätten die Fußballer einfach mehr und besser leben müssen."