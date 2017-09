Der Fluch des "einen Tores" bleibt den Panduren treu. Bereits zum dritten Mal nach 2010 und 2011 verfehlen die Alten Herren der Panduren das bayerische Ü32-Finale nur wegen eines Tores.

Raigering. Dennoch spielte die A-Senioren-Truppe von Trainer Simon Gräß überzeugend und erreichte ungeschlagen mit sieben Punkten den dritten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft in Schwabach. Denkbar knapp verpasste man das Finale gegen den gastgebenden SC Schwabach 04. Trotz Punktegleichheit (7) musste man sich wegen eines Treffers Unterschied bei der Tordifferenz in der Gruppe B auf den zweiten Platz hinter dem FC Bayern München einreihen, wodurch man als dritter Sieger auf Bayernebene durchaus mit erhobenen Hauptes nach Amberg zurückkehren konnte.Ärgerlich und frustrierend war es im ersten Moment für die Akteure, da an diesem Tag einige fragwürdige Entscheidungen der Referees die Spielergebnisse und damit auch die Endplatzierungen in beiden Gruppen stark beeinflussten. Diese Tatsache merkte auch BFV-Seniorenspielleiter Thomas Unger bei der Siegerehrung an.Letztendlich setzten sich der SC Schwabach und die Münchner Bayern in ihren Gruppen durch und qualifizierten sich somit für das Finale. Hier merkte man, dass beiden Teams bereits 90 Minuten in den Beinen steckten, weshalb sich keiner mehr schlagkräftig durchsetzen konnte.Nachdem keine Tore fielen, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung herbei führen. Die Hausherren waren hierbei treffsicherer und entthronten somit den Titelverteidiger. Die Panduren konnten ihre ersten beiden Spiele mit 2:1 (Wasserburg) und 1:0 (Lichtenfels) gewinnen, womit man das erhoffte Gruppenendspiel gegen Bayern hatte. Nach kurzem Abtasten geriet man nach einem vermeintlich irregulären Treffer (der Ball überquerte kurz zuvor deutlich sichtbar die Torauslinie) mit 0:1 in Rückstand.Obwohl aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nun zwei Treffer nötig waren, gab sich der SVR nicht auf, und Markus Kohl erzielte fünf Minuten vor dem Ende den Ausgleich. Trotz allen Bemühens verwaltete der FC Bayern das 1:1 in der Schlussphase geschickt, so dass man sich im Raigeringer Lager mit diesem Unentschieden und Gesamtplatz drei begnügen musste.