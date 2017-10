Die Bezirksliga-Fußballer des FC Amberg kassierten am Schanzl eine bittere 1:7-Klatsche gegen Detag Wernberg. Die Begegnung entwickelte sich vom Anpfiff weg ganz und gar nicht nach den Vorstellungen der Gelb-Schwarzen, die munter mitspielten, aber ihre Chancen nicht nutzten. Besser machte es Wernberg, das bereits nach vier Minuten durch Lukas Hudec' sicher verwandelten Elfmeter in Führung ging. Der ehemalige Bayernliga-Akteur der SpVgg SV Weiden war der überragende Akteur an diesem Nachmittag, auf sein Konto gingen noch zwei weitere Treffer. Erneut Hudec tanzte gleich zwei FC-Abwehrspieler aus und schob zum 2:0 für Detag ein. Und es sollte noch schlimmer kommen. Christian Luffs Freistoß aus 30 Metern schlug ein (29.) und Lucas Maunz staubte zum 4:0 ab (41.).

Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Christian Luff mit einem Freistoß (47.) und Hudec (51.) mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Die nie aufsteckenden Gastgeber belohnten sich mit dem Ehrentreffer von Daniel Leitenbacher (72.), der alleine vor Detag-Schlussmann Simon Luff die Nerven behielt. Mehr sollte an diesem Tag für die Schanzl-Kicker aber nicht herausspringen. Im Gegenteil: FC-Torhüter Donhauser parierte in der 87. Minute gegen Anton Rauen noch mit einem tollen Reflex, war aber bei Patrick Luffs Tor zum 1:7-Endstand (89.) ohne Chance.FC Amberg II: Donhauser; Schaar (46. Kaiser), Hohe, Hüttner, Giehrl, Reinwald (25. Leitenbacher), Spieß, Ram, Schweiger (46. Meier), Mueller, GeitnerTSV Detag Wernberg: S. Luff; Denkewitz, Mann, Litke, Riedl (52. P. Luff), Th. Luff, Hudec, Chr. Luff, Polster (63. Rauen), Maunz, Häffner (46. Hägler)Tore: 0:1/0:2 Hudec (4., Elfmeter/14.), 0:3 Chr. Luff (29.), 0:4 Maunz (41.), 0:5 Chr. Luff (47.), 0:6 Hudec (51.), 1:6 Leitenbacher (72.), 1:7 P. Luff (89.) - SR: Constantin Scharf (Pressath) - Zuschauer: 80