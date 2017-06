Kümmersbruck. Er wäre so dankbar, wenn er die Strapazen auf der Tour auf sich nehmen dürfte. Radprofi Andreas Schillinger aus Kümmersbruck (Kreis Amberg-Sulzbach) gehört zum vorläufigen Tour-de-France-Aufgebot des Bora-hansgrohe-Teams. Angeführt wird der deutsche World-Tour-Rennstall aus Raubling bei der am 1. Juli in Düsseldorf beginnenden 104. Frankreich-Rundfahrt vom Slowaken Peter Sagan und dem Polen Rafal Majka. Der Weltmeister und der zweimalige Bergkönig der Tour sollen dafür sorgen, dass die "ambitionierten Ziele" auch erreicht werden, wie Teamchef Ralph Denk in einer Presseerklärung meinte. "Das Grüne Trikot, eine Top-5-Platzierung in der Gesamtwertung und den ersten Etappensieg für mein Team an der Tour de France", lautet Denks Wunschliste. Während Sagan und der Pole Rafal Majka gesetzt sind, streiten sich um die restlichen sieben Tour-Plätze noch zwölf Fahrer, darunter auch sechs Deutsche. Dabei werden dem Oberpfälzer Schillinger gute Chancen eingeräumt, schreibt das Internetportal radsport-news.com. Schillinger komme dabei auch seine Rennerfahrung zugute. Bild: dpa