Wieder eine Wende: Dietl bleibt beim FC

Amberg. (lst) Überraschende Kehrtwende mit positivem Ausgang: Der Fußball-Bayernligist FC Amberg freut sich über den Verbleib von Stürmer Michael Dietl - vorerst bis Anfang September. "Michael befindet sich ab sofort wieder im Training und wird weiterhin für uns spielen", sagte dazu am Dienstagabend Ambergs Teammanager Wolfgang Gräf. Zudem werde er als Trainer die U12-Junioren der Vilsstädter betreuen. Der 23-jährige Angreifer wäre ursprünglich nach dem Ende der letzten Saison für die neue nicht mehr zur Verfügung gestanden. Dietl, so sein Plan, wollte sich auf sein Studium konzentrieren und wusste nicht, an welchen Studienort es ihn verschlagen würde. Allerdings ist diese Entscheidung bis Anfang September aufgeschoben. "Wir standen mit Michael ständig in Kontakt. Und nachdem er uns bis September zur Verfügung stehen kann, war es für uns selbstverständlich, dass wir ihm einen Vertrag geben", so Gräf.Sollte Dietl in knapp zweieinhalb Monaten dann studienbedingt den FC Amberg wieder verlassen müssen, werde man ihm keine Steine in den Weg legen."