Die "Macht im Grabfeld" hat gegen die "Macht von der Vils" die Oberhand behalten. Während der Fußball-Bayernligist TSV Aubstadt am Samstag vor 230 Zuschauern durch das 2:0 gegen den FC Amberg seinen dritten Sieg in Folge feierte, geht das Warten auf das erste Erfolgserlebnis bei der Elf des Trainergespanns Lutz Ernemann/Bastian Ellmaier weiter. Aber: Trotz eines personell sehr ausgedünnten Kaders zeigten die Amberger über 90 Minuten eine konzentrierte Leistung.

Den Amberger Trainern fehlten die verletzten Vincent Schweiger und Johannes Ritter, der gesperrte Fabian Helleder, Michal Ruzicka (Vertragsauflösung) und aus beruflichen Gründen Stürmer Sebastian Schulik. So standen den Gelb-Schwarzen nur drei Auswechselspieler zur Verfügung.Der FC Amberg beschränkte sich in den ersten 20 Minuten darauf, geordnet zu stehen und sich keine Blöße in der Defensive zu geben. Logisch, dass die Gastgeber somit mehr Spielanteile hatten, aber im Spiel nach vorne waren sie auch nicht wirklich zwingend. Die beste Chance hatte noch Philipp Kleinhenz mit einem 20-Meter-Schuss, der knapp am rechten Pfosten vorbeisegelte (6.).Die Grabfelder machten auch in der Folgezeit Druck, wobei Max Schebak, nachdem er sich auf der linken Seite stark durchgesetzt hatte, nur das Außennetz traf. Keine Abwehrmöglichkeit hatte Ambergs Schlussmann Maximilian Bleisteiner dann bei der Aubstädter Führung: Daniel Leicht fasste sich in der 27. Minute ein Herz und nagelte den Ball aus 20 Metern unhaltbar in den Winkel. Der FC Amberg kam im ersten Durchgang nicht ein einziges Mal gefährlich vor das TSV-Tor, so dass Keeper Christian Mack nicht eingreifen musste. Etwas offensiver gingen die Amberger in den zweiten Durchgang und wurden für ihren Mut auch fast belohnt: Michael Dietl zog aus 18 Metern ab, der Ball ging nur knapp am Tor vorbei (50.). Der Weckruf für die Gelb-Schwarzen? Nicht wirklich, denn Aubstadt nahm nach und nach wieder das Heft in die Hand und drückte auf das vorentscheidende 2:0. In der 55. Minute entschärfte Bleisteiner Julian Grells Versuch aus elf Metern, Schebak verfehlte aus spitzem Winkel (60.) nur um Zentimeter.Die größte Chance zum Ausgleich hatte der kurz zuvor eingewechselte Florian Fruth (66.): Aus acht Metern kam er völlig frei an den Ball, vergab aber. In der 73. Minute setzte Dietl einen aussichtsreichen Freistoß aus 18 Metern in die Mauer. Die Oberpfälzer warfen in der Endphase alles nach vorne, die sich so bietenden offenen Räume nutzte Christoph Schmidt in der 85. Minute: Er ließ zwei Amberger aussteigen und schob unhaltbar für Bleisteiner zum 2:0 ein.

TSV Aubstadt: Mack; Köttler, Hümmer, Leicht, Grader, Schebak, Grell (77. Poznic), Noack (46. Dellinger), Feser, Kleinhenz, Müller (65. Schmidt).

FC Amberg: Bleisteiner; Fischer, Kojic, Kühnlein, Keilholz, Dietl, Haller, Popp, Tischler, Gömmel (88. Herrndobler), Stellmach (62. Fruth).Tore: 1:0 (27.) Daniel Leicht, 2:0 (85.) Christoph Schmidt (85.). SR: Dr. Sven Laumer (Penzendorf) - Zuschauer: 230.