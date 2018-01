Im Jahr 2009 standen zum ersten Mal 250 Sportler bei winterlichen Verhältnissen an der Startlinie. Damals musste die Strecke aufgrund von Eis und Schnee verkürzt werden. Am Sonntag, 21. Januar 8Startschuss um 11 Uhr), wenn die zehnte Auflage der Oberpfälzer Winterlauf-Challenge startet, könnte es auch wieder Eis und Schnee auf den Wegen geben. Die Temperaturen sollen um den Gefrierpunkt liegen, zudem soll es laut Wetterbericht leicht schneien.

Gemeldet für den 10-Kilometer-Lauf am Steinberger See sind 355 Sportler, darunter sind auch vormalige Sieger: Constanze Boldt, Ralf Preissl, Anzug-Weltrekord-Läufer Felix Mayerhöfer und der dominierende Läufer der vergangenen Jahre, Andreas Hecht.Erneut wird bei der dreiteiligen Serie auch die Winterlauf-Weltmeisterschaft ausgetragenen. Neben dem 10 Kilometer langen Lauf am Sonntag fließen der 15 Kilometer-Lauf am Murner See am 25. Februar und der Halbmarathon zwischen Murner- und Steinberger See am 25. März in die Wertung ein.