Das für Freitag, 8. Dezember, angesetzte Spiel in der Eishockey-Landesliga Gruppe 1 zwischen dem ESC Vilshofen und dem ERSC Amberg wurde nach Absprache mit beiden Vereinen und dem Verband (BEV) abgesetzt und soll am Freitag, 12. Januar 2018, nachgeholt werden.

Grund dafür: Die Amberger können aufgrund von Krankheit und Verletzungen keine spielfähige Mannschaft stellen. Dies hatte sich schon beim Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag in Ulm angekündigt, als neben den vier Ausfällen weitere Akteure unter anderem mit Erkältungssymptomen zu kämpfen hatten. Bereits das Dienstagstraining musste Coach Alex Reichenberger (hinten stehend) kurzfristig absagen. Bei den Löwen erhofft sich bis zum Wochenende so weit Besserung, dass zumindest die Partie am Sonntag in Freising absolviert werden kann, um die Anzahl der Nachholspiele niedrig zu halten. Bild: Ziegler