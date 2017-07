Eines ist klar: Die Saison für die Bezirksliga-Fußballer des FC Amberg wird alles andere als leicht. "Unser Ziel ist der Klassenerhalt", sagen die Trainer Manfred Melchner und Matthias Hummel unisono. Auf deren Team wartet am Sonntag, 23. Juli, um 15 Uhr beim Auswärtsspiel bei der SpVgg Pfreimd gleich der erste richtige Härtetest.

Denn die SpVgg Pfreimd mischte in der abgelaufenen Saison lange Zeit kräftig um die Bezirksliga-Meisterschaft mit, leistete sich im Endspurt mit drei Niederlagen in vier Partien eine Schwächephase und musste sich so mit dem dritten Rang zufrieden geben. Die Pfreimder gehören, auch aufgrund der relativ geringen personellen Veränderungen, in dieser Spielzeit erneut zum erweiterten Favoritenkreis.Mit Alexander Götz steht dabei ein neuer Trainer an der Spitze. Vier Spieler, darunter Torjäger Christian Zechmann, verließen den Verein. Wie gut die Pfreimder in Form sind, zeigten die Testspiel-Ergebnisse: So gab unter anderem einen 4:3-Sieg gegen den Landesligisten SC Ettmannsdorf.Weitaus bescheidener lesen sich da die Ergebnisse des FC Amberg II, der mit dem ligaweit jüngsten Kader an den Start geht. Einem Sieg (5:1 gegen Illschwang) und einem Remis (2:2 gegen den SV Neubäu) stehen vier Niederlagen gegenüber. "Das ist bei dieser jungen Mannschaft aber völlig normal. Es wird ein Lernprozess, der seine Zeit dauern wird. Das wissen wir aber", so Melchner. Die Amberger Trainer müssen in Pfreimd auf Jonas Neudert (Adduktorenverletzung) und Tobias Spieß (noch keine Freigabe) verzichten. Hinter dem Einsatz von Heiko Giehrl steht wegen einer Mittelohrentzündung noch ein Fragezeichen.