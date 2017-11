Nabburg. Der FC-Bayern-Fanclub Nabburg erhielt eine VIP-Einladung zum diesjährigen Fantraum am Mittwoch, 29. November, ab 12.30 Uhr im Audi-Dome in München. Dabei messen sich einige Fußballprofis des FC Bayern mit den Basketballprofis des FC Bayern im Dreikampf und für dieses Event haben sich Tausende Fans aus der ganzen Welt beworben. Der Fanclub Nabburg setzt einen Bus ein und es können noch einige Fans daran teilnehmen. Es entstehen keine Kosten, da die Fahrt und das Essen und Trinken übernommen werden. Einzige Bedingung: Jeder sollte als Bayernfan erkennbar sein. Abfahrt ist am Mittwoch um 9 Uhr an der Nordgauhalle Nabburg. Für die zweitägige Busfahrt zum Champions-League-Spiel des FCB in Anderlecht vom 22. bis 23. November sind wegen Erkrankung wieder zwei Plätze freigeworden. Anmeldung bei Bernd Hofmann unter Tel. 09433/20030.